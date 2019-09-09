Москва, , 09:07 — REGNUM За период с января по июль 2019 года продажи подержанных люксовых автомобилей в России выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчетный период на российском рынке было реализовано 1108 машин с пробегом сегмента Luxury.

В этом сегменте вторичного рынка России лидируют автомобили британского бренда Bentley. Доля этой марки составляет 35% от общего объема. За первые семь месяцев 2019 года жители России приобрели 389 автомобилей с пробегом марки Bentley.

На втором месте модель немецкой компании Mercedes-Benz — Maybach S-Class (387 ед.).

Автомобили с пробегом итальянской компании Maserati занимают третье место в рейтинге самых популярных люксовых машин с пробегом в России. За отчетный период было перепродано 138 таких авто.

На четвертом месте подержанные авто британской марки Rolls-Royce (93 ед.). Далее идут марки: Lamborghini (45 экз.), Ferrari (41 экз.) и Aston Martin (15 экз.).

Напомним, за январь-июль 2019 года продажи новых люксовых автомобилей в России упали на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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