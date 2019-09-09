Владивосток, , 08:55 — REGNUM Фонд перспективных исследований (ФПИ) с 9 по 14 сентября во Владивостоке проводит Вторые Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Аквароботех-2019», сообщает 9 сентября ТАСС.

Соревнования студенческих команд «Аквароботех-2019» будут проводиться в водном учебно-спортивном комплексе Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского.

Руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Олег Мартьянов рассказал о первом этапе соревнований. По его словам, команды будут использовать телеуправляемые и автономные подводные аппараты.

Задачей беспилотников будет исследование донной поверхности, поиск и подъём затонувших объектов. В этом году роботам придумали новое задание: найти подводный гараж и занять там позицию, позволяющую заряжаться, транслировать информацию и получать новые задания без всплытия.

Мартьянов отметил, что прошлогодние соревнования носили экспериментальный характер, а в текущем году, с учётом полученного опыта, упражнения доработаны, задания усложнены, новые задачи разработаны. Круг участников соревнований вырос.

Первые соревнования по морской робототехнике, прошли в августе — сентябре 2018 года во Владивостоке. Участниками первенства были 28 команд, представляющих силовые ведомства, производителей и разработчиков морских роботов, российские вузы. Победителями в обеих номинациях (телеуправляемых и автономных) подводных роботов стали представители Дальневосточного федерального университета.