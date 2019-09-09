Вашингтон, , 08:37 — REGNUM В сеть попали фотографии, на которых, как предполагается, запечатлена передняя панель предстоящего iPhone 11. Снимки были опубликованы 9 сентября на портале AppDated.

https://twitter.com/BayTeknolog/status/1170320740664664064

Эксперты отметили, что панель, если она действительно принадлежит iPhone 11, несколько отличается от панелей предыдущих моделей. Например, на ней нет зоны под модуль Taptic Engine, в сверху несколько переработано пространство под камеру.

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Напомним, презентация новых устройств Apple состоится завтра, 10 сентября 2019 года. Ранее стало известно, что компания впервые проведет её трансляцию на YouTube.

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