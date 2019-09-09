Челябинск, , 08:16 — REGNUM По итогам января-июля 2019 года в Челябинске было куплено 20 366 легковых авто, что на 0,5% меньше прошлогоднего результата. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером на вторичном авторынке среди легковушек за отчётный период стали автомобили марки Lada, на долю которых приходится 20,9% от всего объёма перепродаж.

На втором месте расположилась японская Toyota. Машины этого бренда занимают 7,5% вторичного авторынка. Тройку лидеров замыкает авто корейского бренда KIA — 7,1%. Четвертую строчку в марочном рейтинге занимает Hyundai (6%).

Всего на эти четыре бренда приходится 41,5% челябинского рынка легковых подержанных машин с пробегом.

Напомним, на вторичном авторынке в России чаще всего покупают отечественные машины. Их доля составляет по итогам второго квартала 2019 года около 40% от всего вторичного авторынка РФ.

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