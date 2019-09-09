Москва, , 07:26 — REGNUM В августе 2019 года через официального дистрибьютора Mitsubishi в рамках программы «Diamond Car» в России было продано 234 сертифицированных автомобиля Mitsubishi с пробегом, что на 11% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Наиболее популярным авто среди подержанных Mitsubishi, проданных по программе, стала модель Outlander. В августе 2019 года в России был продан 151 автомобиль.

Стоит отметить, что количество официальных дилеров, участвующих в программе, выросло до 105 компаний. Так, недавно в городе Ростов-на-Дону к программе присоединилась компания «Формула-МЦ».

Напомним, в августе 2019 года дилеры Mitsubishi в России продали 3095 машин, что на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Всего с января по август 2019 года в РФ реализовано 25 066 моделей Mitsubishi. Это на 7% меньше прошлогоднего результата.

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