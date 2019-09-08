Маунтин-Вью, США, , 20:18 — REGNUM Браузер Firefox от компании Mozilla вскоре получит новые функции защиты пользователей от отслеживания. Об этом 8 сентября сообщил портал Engadget.

Отмечается, что разработчики в конце сентября 2019 года введут (пока только для США) функцию поддержки DNS «поверх» HTTPS (DNS over HTTPS), которая будет включена по умолчанию. Издание отмечает, что, таким образом, пользователи получат большую защиту. В случае, если им нужно будет использовать обычные DNS-запросы, они смогут отключить эту опцию.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Firefox 69 появилась усовершенствованная защита от слежения (ETP), в том числе отчет о заблокированных трекерах (программах слежения).

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