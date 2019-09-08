Казань, , 09:34 — REGNUM В Татарии возможностями системы «Мобильный избиратель» воспользовались 32 078 избирателей. Также с её помощью планирует отдать свой голос и глава республики Рустам Минниханов, пребывающий в этот день на малой родине — в Сабинском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Механизм даёт возможность избирателям свободно перемещаться в избирательном пространстве, выбирая удобное место. Он пришёл на смену открепительным удостоверениям и досрочному голосованию.

На 196 участках также задействованы такие технические ресурсы как КОИБ (комплексы обработки избирательных бюллетеней) и КЭГ (комплексы для электронного голосования).

Конкуренция на выборах в Госсовет Татарии составляет примерно четыре человека на место. Выбрать из 100 депутатов половину должны по спискам партий. В гонке участвуют семь партий. В районах также проходят выборные кампании меньшего значения. В рамках 172 кампаний предстоит заместить 198 мест.

Члены комиссий региона на 75% состоят из представителей 11 политических партий и четырёх общественных движений.