Вашингтон, , 08:37 — REGNUM В работе сервиса Xbox Live был зафиксирован новый сбой, из-за чего пользователи не могли войти в систему и лишены были возможности играть в игры. Об этом 7 сентября сообщил портал Engadget.

Сейчас все службы сервиса уже работают, однако около 3:20 по московскому времени страница техподдержки Xbox в США опубликовала сообщение о том, что в компании знают о проблеме и в настоящее время пытаются найти ошибки и исправить их. Издание отмечает, что в период проблем пользователи Xbox Live не могли войти в свои аккаунты и сыграть в игры, единственное, что они могли делать — это смотреть фильмы Netflix.

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Последний раз сбой в работе Xbox Live был зафиксирован 28 августа 2019 года. Доступ к нему не могла получить большая часть владельцев Xbox. Тогда отмечалось, что не работали и различные потоковые сервисы компании.

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