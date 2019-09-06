Благовещенск, , 19:36 — REGNUM Работы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ведутся без нарушения графика и лётные испытания состоятся в запланированный срок, заявил 6 сентября журналистам глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин..

В ответ на вопрос о сроках начала лётных испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» Рогозин сказал, что весь процесс идёт по ранее утверждённому графику, и находится под контролем.

«Могу сказать только одно: мы идем в графике ‑ и завод-производитель, и соответствующее космическое бюро, и «Роскосмос». Ситуация под полным контролем», — сказал Дмитрий Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что первую ракету-носитель «Ангара» российские военные получат в ноябре текущего года.

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