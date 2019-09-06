Благовещенск, , 19:09 — REGNUM Российское военное ведомство получит первую ракету-носитель «Ангара» в своё распоряжение в ноябре текущего года, сообщил 6 сентября журналистам глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Стартовый комплекс «Ангара» Mil.ru

По его словам, весной и осенью 2020 года ещё две аналогичные ракеты будут сданы российским военным.

«Ангара» будет сдана Министерству обороны в ноябре этого года. Ещё две «Ангары» будут сданы в следующем году. По-моему, в апреле и в ноябре», — сказал Дмитрий Рогозин.

При этом он отметил, что с 2023—2024 года начнётся серийное производство ракет «Ангара» темпом восемь единиц в год, что станет возможным благодаря переносу производства этих ракет в Омск.

«С 2022 года по 2024 год по четыре будем производить. Выходим на нормальное серийное производство с 2023—2024 года, когда сможем производить восемь тяжёлых ракет. Это Омск», — добавил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, для запуска ракет-носителей «Ангара», основным заказчиком которых является Минобороны РФ, строится серия объектов на космодроме «Восточный».

Ракеты модульного типа «Ангара» позволяют запускать в космос широкую номенклатуру аппаратов и грузов массой от 1,5 до 35 тонн.

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