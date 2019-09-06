Нью-Йорк, США, , 16:08 — REGNUM Facebook Inc совместно с Microsoft Corp, коалицией Партнерства по искусственному интеллекту (ИИ) и научными работниками из нескольких университетов проводят конкурс по лучшему обнаружению подделок. Об этом объявил Майк Шрепфер, технический директор Facebook, 5 сентября в блоге корпорации.

«Методы, представляющие собой реалистичные сгенерированные ИИ видео реальных людей, которые делают и говорят вымышленные вещи, имеют существенное значение для определения легитимности информации, представленной в интернете», — заявил Шрепфер.

Технический директор Facebook объявил о создании новой структуры для координации действий в решении проблемы видеофейков, которая будет сформирована из широкой межотраслевой коалиции организаций, включая Facebook, WITNESS, Microsoft и другие.

Facebook намерен создать обширную базу данных для использования в исследовательских работах по противодействию методам «Deepfake», для чего намерен пригласить платных моделей. Компания обещает не использовать фото и видео своих пользователей без их ведома.

Также Facebook планирует провести конкурс на лучшую систему выявления подделок и готов выделить 10 млн долларов на финансирование научно-исследовательских работ и призы за участие в конкурсе. Специалисты компании тоже будут участвовать в конкурсе, но не претендуют на выплаты из этой суммы.