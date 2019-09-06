Москва, , 15:26 — REGNUM Отечественный внедорожник Lada 4×4 по итогам первого полугодия стал самой экспортируемой из России моделью авто. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За январь-июнь 2019 года из России было отправлено на зарубежные рынки 6 018 Lada 4×4.

Вторую строчку рейтинга также заняла российская модель Lada Vesta с показателем 4 345 автомобилей. На третьем месте — Skoda Kodiaq. Эту модель, которую производят на заводе в Нижегородской области, экспортировали за отчетный период из России в количестве 3 915 экземпляров.

Также в рейтинг вошли: Volkswagen Polo (542 ед.), Lada Xray (521 ед.), Hyundai Accent (500 ед.).

Стоит отметить, что по данным агентства, за первое полугодие 2019 года объем экспорта новых автомобилей из России вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, по итогам первого полугодия на отечественную марку Lada пришлось 59% от всего объема легковых автомобилей, которые были экспортированы из России за пределы Евразийского экономического союза.

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