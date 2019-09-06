Токио, , 14:46 — REGNUM Японская компания Toyota разработала новую платформу для компактных автомобилей, которая получила название GA-B. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Сообщается, что уже в следующем году появится компактный хэтчбек Toyota Yaris, который будет выпущен на новой платформе. Новая платформа GA-B также будет использована и в других машинах Toyota. Основой для GA-B стала архитектура платформы TNGA, которая используется в Prius, Corolla, Camry и RAV4.

Новая платформа позволит улучшить ходовую часть машин, а также поможет создать новый дизайн. Кроме того, с новой платформой появится возможность самостоятельно регулировать размеры колёсной базы.

Благодаря такой вариативности на GA-B можно будет создать другие, более просторные модели.

Напомним, недавно в сети появились первые изображения новой Toyota Yaris.

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