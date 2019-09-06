Пекин, , 14:09 — REGNUM Японская корпорация Toyota Motor представила на автосалоне в китайском городе Чэнду новую версию внедорожника Highlander Knight Edition. Об этом 6 сентября сообщается на сайте Tarantas.news.

Toyota Highlander Knight Edition 32cars

Отличие модификации Knight Edition от стандартной версии внедорожника заключается в более изысканном исполнении и в некоторых дополнительных опциях, которые получила эта версия.

Внешне кроссовер не сильно изменился, хотя стоит отметить появление дополнительных элементов черного цвета. Предлагается авто в жемчужно-белом и кристально-черном цвете. Кроме того, отличительной особенностью этой версии стала черная крыша.

Форма задних фонарей почти не потерпела изменений, однако они теперь также получили черные акценты. Более затемненными стали 19-дюймовые диски колес.

Напомним, японская компания Toyota также представила в Чэнду новую версию RAV4.

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