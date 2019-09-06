Москва, , 14:07 — REGNUM Специалисты Центра Хруничева и компании Northrop Grumman Innovation Systems выполнили электрические проверки системы-адаптера, которая обеспечит стыковку двух зарубежных спутников с разгонным блоком «Бриз-М». Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Переходная система для проведения примерочных испытаний предназначена для стыковки космических аппаратов Eutelsat-5WB и MEV-1 с разгонным блоком «Бриз-М». На следующем этапе специалисты ракетно-космической отрасли проведут испытания на совместимость интерфейсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами Eutelsat-5WB и MEV-1 запланирован на конец сентября 2019 года.

Eutelsat 5 West B заменит работающий на орбите аппарат Eutelsat 5 West A. Он обеспечит рынок телевещания Франции, Италии и Алжира в Ku-диапазоне (36 МГц). MEV-1 (Mission Extension Vehicle) — корабль-заправщик, который сможет продлевать срок службы геостационарных спутников, исчерпавших свои запасы топлива или вышедших из строя.

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