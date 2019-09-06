Москва, , 13:48 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) по итогам августа составило аналитическое агентство «Автостат».

Лидирует среди этого сегмента российского рынка компактный кроссовер Hyundai Creta. За август 2019 года его приобрели 5522 жителя России, что на 5% больше, чем год назад.

На втором месте оказалась южнокорейская модель KIA Sportage, показатель продаж которой составил 3850 экземпляров (+42%). На третьем месте — кроссовер Volkswagen Tiguan. На российском рынке за август 2019 года было куплено 3134 единицы этой модели (+33%).

Кроме того, в топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России вошли: Renault Duster (3109 экз.; — 12%), Toyota RAV4 (2960 экз.; — 2%), Lada 4×4 (2648 экз., — 6%), Renault Kaptur (2428 экз., — 8%), Mazda CX-5 (2369 экз., +24%), Skoda Kodiaq (2296 экз., +23%) и Nissan Qashqai (2154 экз., +2%).

Напомним, самой популярной моделью SUV в мире стал кроссовер Toyota RAV4.

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