Москва, , 13:24 — REGNUM Немецкая компания Mercedes-Benz собирается начать продажу нового семиместного кроссовера GLB в России весной 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авто построено на модульной платформе MFA. В моторную гамму для европейского авторынка кроссовера выходят: бензиновый двигатель на 1,3 л мощностью 163 л. с. и двухлитровый мотор на 224 л. с. Дизельные моторы идут объемом на 2 литра и мощностью 116, 150 и 190 л. с. Агрегатируются все двигатели 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Кроме того, авто с самыми мощными бензиновыми и дизельными моторами оснащены системой полного привода 4Matic с электромеханической муфтой.

В Европе стоимость Mercedes-Benz GLB составляет от 37,7 тыс. евро (2,7 млн рублей). Однако цены для российского авторынка пока неизвестны.

Напомним, Mercedes-Benz представит новый GLB 10 сентября 2019 года на Франкфуртском автосалоне.

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