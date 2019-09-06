Москва, , 12:56 — REGNUM В августе 2019 года реализация легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России упала на 1,3% по сравнению с показателем продаж аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В общей сложности за отчетный период на российском авторынке было продано 145 545 автомобилей.

«В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее», — говорится в отчете ассоциации.

Самые большие продажи в августе были у отечественного АвтоВАЗа — 30 012 автомобилей Lada (+4,5%). На второй строчке южнокорейский бренд KIA, продажи которого составили 18 351 экземпляров (-2%). Третье место — у Hyundai, показатель реализации которого составил 14 062 авто. Затем идут Renault (12 957 экз.; +12%) и Toyota (9122 экз.; — 6%).

Напомним, по мнению главы Минпромторга России Дениса Мантурова, основная причина спада продаж новых авто на российском авторынке заключается в снижении реальных доходов населения.

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