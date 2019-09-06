Москва, , 12:50 — REGNUM Робот «Федор» (Skybot F-850) вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю на корабле «Союз МС-14» в ночь с 6 на 7 сентября, сообщает пресс-службе ЦНИИмаш.

«Отстыковка пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту от МКС намечена на 21:14 мск (6 сентября — прим. ИА REGNUM)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также сообщается, что включение двигателя корабля для схождения с орбиты ожидается в 23:37 мск, а приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14» намечено в 00:34 мск в 147 км восточнее города Жезказган (Казахстан).

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2,1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14», на борту которого был размещен робот «Федор» и груз, был успешно проведен 22 августа. Также позднее, 24 августа была проведена неудачная попытка пристыковки корабля к МКС, а 27 августа корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту успешно пристыковался к МКС.