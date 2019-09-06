Нью-Дели, 6 сентября 2019, 12:37 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen представила для индийского рынка обновленные модели Polo и Vento. Об этом сообщается на сайте Car.ru.
Обновленные хэтчбек Polo и седан Vento получили мелкоячеистую радиаторную решетку и бампера, оснащенные противотуманными фарами более широкого формата. Кроме того, поменялись также задние фонари.
В базовой версии авто оборудованы ограничителями скорости и задними парктрониками.
Изменения коснулись также моторной базы моделей. Volkswagen Polo теперь оснащается бензиновым дизелем мощностью 76 л. с. или турбированным мотором на 90 «лошадей». Оба эти варианта двигателей идут в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Vento более популярен в Индии. Под капотом у него атмосферник или турбодвигатель на 105 л. с.
Напомним, 5 сентября Volkswagen представил на автовыставке в китайском городе Чэнду обновленный кроссовер Teramont.
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