Москва, , 12:14 — REGNUM Российские специалисты установили на российской станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде наземные станции спутниковой связи, которые помогут повысить точность и общую надежность системы ГЛОНАСС. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Новая аппаратура создана для эксплуатации в условиях сурового климата и не требует обслуживающего персонала. Наземные станции размещены в специальном куполе, который способен уберечь оборудование от сильных штормовых ветров и снега.

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«Новые станции спутниковой связи позволят улучшить ряд характеристик навигационной системы, таких как точность определения координат и надежность передачи данных», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Отмечается, в настоящее время в Антарктиде работает пять российских зимовочных станций. Новое оборудование устанавливалось на базах «Мирный», «Новолазаревская» и «Прогресс» с 2018 года.

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