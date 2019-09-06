Москва, , 12:11 — REGNUM Жители России чаще всего отдают предпочтение отечественным автомобилям на вторичном авторынке. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Авито», сообщает RG.

Сообщается, что доля автомобилей с пробегом российского производства составляет по итогам второго квартала 2019 года порядка 40% от всего вторичного авторынка России. Средняя стоимость отечественных автомобилей с пробегом составляет около 155 000 рублей, что гораздо ниже цены любой иномарки. Скорее всего, именно этот момент определяет их популярность.

Вторую строчку занимают автомобили японского производства — 15,5% продаж. Стоит отметить, что их стоимость самая высокая на вторичном рынке. Средняя цена японских автомобилей с пробегом составляет свыше 530 000 рублей. Причём доля их реализации среди остальных автопроизводителей выросла почти на 0,5%.

Следом по популярности идут корейские и немецкие машины. Их доли продаж составляют 12,8% и 12,2% соответственно.

В рейтинг также вошли: Чехия, Италия, Швеция и Китай.

Напомним, по итогам первых семи месяцев 2019 года самым продаваемым кроссовером с пробегом в России среди китайских моделей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) стал Chery Tiggo.

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