Рим, , 12:00 — REGNUM Следующее обновление операционной системы macOS под названием Catalina может лишить возможности пользователей устройств Apple играть в половину представленных в библиотеке игр. Об этом сообщил на своей странице в Twitter итальянский геймдизайнер Паоло Педерчини.

Он написал, что не хочет казаться «паникером», однако сообщил, что провел проверку, которая показала, что Catalina «убьет» все 32-битные приложения, что приведет к «массовому вымиранию игр в среде Mac».

Геймдизайнер добавил, что после обновления владельцы Mac не смогут запустить большинство игр, созданных на движке Unity до версии 5.5. Педерчини также сообщил, что «на следующей неделе» он опубликует руководство о том, как спасти старые флеш-игры.

Читайте также: Видео: в игре Avengers по комиксам Marvel появится Серый Халк?

Паоло Педерчини известен как общественный активист и создатель экспертиментальных видеоигр. Геймеры знаю его по таким проектам, как Every Day The Same Dream, Phone Story и другим.

Читайте ранее в этом сюжете: В The Outer Worlds искуственный интеллект корабля будет спорить с героем