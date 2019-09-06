Москва, , 11:49 — REGNUM Продажи шведского автопроизводителя Volvo в России за период с января по август 2019 года выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Всего за отчетный период российские дилеры Volvo реализовали 4921 авто. Однако в августе 2019 года продажи шведской компании в России упали на 26,1% по сравнению с прошлым годом до 507 авто.

Самой популярной моделью Volvo в России по итогам августа стал кроссовер ХС60 второго поколения. За месяц было продано 198 экземпляров этой модели, что на 10% ниже, чем год назад.

На втором месте — полноразмерный кроссовер ХС90. Его предпочли 108 российских автолюбителей. Продажи этой модели упали на 42,9%. На третьем месте по продажам — компактный кроссовер ХС40, который разошелся в августе тиражом в 94 штуки (-19,7%).

Напомним, 4 сентября стали известны цены на модель Volvo XC90 для России.

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