Москва, , 10:56 — REGNUM Грузовики российской сборки американской компании Ford Trucks были представлены в рамках выставки Comtrans 2019 в Москве. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Грузовики были изготовлены на российском предприятии «Автотор» в городе Калининград.

В числе прочих автомобилей американской компании была показана флагманская модель — Ford Trucks. Эта модель уже имеет титул International Truck of the Year 2019 и премию «Грузовик года 2019». Впервые она была представлена на ганноверской автовыставке IAA 2018.

Кроме того, на выставке были представлены F-Max и Ford Trucks 1848T. Последний тягач используют на крупнейших предприятиях России. Под его капотом мотор Ecotorq мощностью 180 «лошадей». Двигатель агрегатируется с 16-скоростной механической коробкой передач или «автоматом».

Напомним, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе Comtrans-2019 сообщил, что правительством зарезервирован небольшой объём денежных средств на продление программы государственной поддержки автопрома в России на 2020 год.

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