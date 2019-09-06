Купертино, США, , 10:49 — REGNUM Apple запустила в тестовом режиме веб-портал своего потокового музыкального сервиса Music. Любой пользователь сети получил возможность зайти на него вчера, 5 сентября.

Компания впервые представила свой сервис в веб-сегменте глобальной сети, он расположен по адресу beta.music.apple.com. Обладатели Apple ID могут войти в систему для того, чтобы получить доступ к своей библиотеке и плейлистам. Отмечается, что новые пользователи смогут подписаться на Apple Music через веб-сайт позже, пока что эта функция недоступна.

Читайте также: Microsoft «реанимировала» программный пакет Power Toys для Windows 10

В июне 2019 года ИА REGNUM сообщило, что сервис Apple Music привлек более 60 млн подписчиков. Его основным конкурентом сейчас является шведская служба Spotify, имеющая в своей базе более 100 млн пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: Потоковый сервис Apple Music привлек уже более 60 млн подписчиков