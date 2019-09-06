Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Компания Microsoft выпустила пакет Power Toys для операционной системы Windows 10. Об этом 6 сентября сообщил портал Engadget.

Стоит отметить, что Компания раскрыла исходный код ПО, он был опубликован на GitHub. На странице проекта люди могут вносить свои предложения, выкладывать собственные утилиты и сообщать о проблемах. В набор, в частности, был добавлен экранный рекордер, который способен выдавать анимированные GIF-изображения.

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Напомним, Power Toys — это название набора системных утилит, который Microsoft когда-то выпустила для ОС Windows 95 и Windows XP. Он позволял, например, включить функцию автоматического воспроизведения компакт-дисков или перенести настройки реестра в панель управления через утилиту TweakUI.

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