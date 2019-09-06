Сеул, , 10:24 — REGNUM Для работников на автомобильных заводах и на станциях техобслуживания южнокорейская автокомпания Hyundai разработала экзоскелет VEX. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

По словам разработчиков, VEX может уменьшить усталость работников и повысить их производительность. Данный экзоскелет можно носить в течение длительного периода времени. Его вес составляет 2,5 кг. Носят его как рюкзак — на плечевых ремнях. К телу он крепится пряжками на груди и талии. Экзоскелет можно отрегулировать под различные типы тела.

Сообщается, что VEX успешно прошёл тесты на двух заводах Hyundai в Соединённых Штатах. В настоящий момент автокомпания рассматривает возможность его внедрения на других предприятиях. Кроме того, экзоскелет будет выставлен на продажу и для других компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты компании «Воркутауголь» провели тестирование опытного образца экзоскелета. По замыслу конструкторов, снаряжение облегчит труд шахтёров. Узлы снаряжения связаны в единую конструкцию. Сам экзоскелет надевается поверх спецодежды и крепится спецремнями. Сообщается, что рабочая нагрузка перераспределяется со спины человека на металлический каркас. По словам производителей, устройство обеспечивает грузоподъёмность до 60 кг.

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