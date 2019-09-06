Пекин, , 10:06 — REGNUM Продажи нового кроссовера Jetta VS5 немецкой компании Volkswagen стартовали в Китае. Об этом сообщается на сайте «Новые автомобили».

Немецкий автопроизводитель запустил официальные продажи кроссовера в рамках автосалона в китайском городе Чэнду.

Стоит отметить, что Jetta VS5 практически является клоном Volkswagen Tharu, который уже скоро должен появится в продаже в России.

Новый бюджетный кроссовер Volkswagen в длину составляет 4 419 мм, в ширину — 1 841 мм, а его высота — 1 616 мм. У него оригинальная радиаторная решетка, эксклюзивные выштамповки на кузове и новая оптика.

Хотя салон кроссовера выполнен из бюджетных материалов — это никак не отражается на функциональности. Jetta VS5 укомплектован мультирулем, информационно-развлекательной системой с большим сенсорным экраном и климатической установкой.

Кроссовер оборудован турбодвигателем на 1,4 л мощностью 150 л. с. Агрегатируется он с 6АКПП от Aisin.

Стоимость кроссовера в Китае составляет от 84,8 до 112,8 тысячи юаней (от 783 000 до 1 042 000 рублей).

Напомним, компания Volkswagen представила в Китае обновленный кроссовер Teramont.

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