Владивосток, , 08:23 — REGNUM Завод по производству двигателей Mazda во Владивостоке «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» собирается в 2020 году увеличить выпуск двигателей Skyactiv-G в шесть раз. Об этом генеральный директор завода Дмитрий Кудинов сообщил ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Стоит отметить, что производство бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda Skyactiv-G началось на предприятии в августе 2019 года. Они предназначены для экспорта в Японию.

По словам Кудинова, 3700 моторов будут отправлены в Японию до конца 2019 года.

«У нас в следующем году будет шестикратный рост объемов производства, в следующем году у нас будет 20 тыс. двигателей, которые мы произведем и реализуем на экспорт. Дальнейшая программа предполагает пока работать на уровне 20 тыс. двигателей с последующей возможностью увеличения этих объемов», — добавил он.

Напомним, мощность двигателей Mazda Skyactiv-G составляет 150 л. с. Они отвечают экологическим нормам Евро-5.

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