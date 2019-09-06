Сеул, , 08:02 — REGNUM Автомобиль южнокорейской компании SsangYong Korando получил пять звезд на испытаниях Euro NCAP (Европейской программы оценки новых автомобилей). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

«Модель Korando доказала свои превосходные характеристики и повышенную безопасность», — сообщили в компании.

Известно, что модель SsangYong Korando продемонстрировала на тестах самый высокий показатель по безопасности. Пять звезд авто получило по совокупности ряда данных, полученных в результате испытаний.

Безопасность водителя и взрослых пассажиров Euro NCAP оценила в 88%, пассажира-ребенка — в 85%, пешеходов — в 68%,

Так же на тестах оценили работу устройств безопасности, включая подушки безопасности в 74%.