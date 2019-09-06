Москва, , 07:31 — REGNUM По итогам августа 2019 года в России было продано 3095 новых машин японского бренда Mitsubishi, что на 9% меньше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Самой покупаемой моделью Mitsubishi в России в августе стал кроссовер Outlander. За месяц было реализовано 1900 таких автомобилей. Это на 1% меньше, чем годом ранее.

Второе место по популярности занимает рамный вседорожник Mitsubishi Pajero Sport с результатом 497 проданных авто. Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Mitsubishi ASX. На нём остановили свой выбор 284 покупателя.

Напомним, в июле 2019 года в РФ было куплено 2 753 автомобиля японской автокомпании Mitsubishi, что на 10% больше, чем за июль 2018 года.

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