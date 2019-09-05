Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Создаваемый для ВВС США перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, может получить способность бороться с вражескими истребителями, сообщает 5 сентября журнал Air Force Magazine.

Издание опубликовало статью генерал-майора Скотта Л. Плеуса, в которой американский военный описал новую концепцию, которой должен соответствовать будущий стратегический бомбардировщик.

По его утверждению, В-21 будет защищён от воздействия противника не только стелс-покрытием, но и ракетами класса «воздух — воздух» для борьбы с истребителями противника, представляющими опасность для перспективного бомбардировщика.

Генерал напомнил, что ВВС США предъявляют к новому стратегическому ударному самолёту высокие требования. Он должен обладать способностью преодолевать большие расстояния, выживать в воздушном бою, проникать в зоны, обороняемые системами ПВО противника и уничтожать защищённые стратегические объекты.

Ранее сообщалось, что B-21 Raider будет выполнен по схеме «летающее крыло», летать на дозвуковых скоростях и иметь более скромные размеры чем его предшественник В-2.

Представители командования ВВС США заявляли, что первый полёт B-21 Raider запланирован на декабрь 2021 года.

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