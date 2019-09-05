Париж, , 18:35 — REGNUM Причиной неудачного запуска европейской ракеты-носителя Vega с военным спутником Объединённых Арабских Эмиратов с космодрома Куру в июле 2019 года стало разрушение двигателя второй ступени. Об этом сообщили 5 сентября в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Комиссия по расследованию аварии пришла к выводу, что на 130-й секунде полёта произошла поломка двигателя второй ступени, что привело к распаду ракеты на части.

Отмечается, что по результатам расследования комиссия рекомендовала предпринять ряд шагов во избежание повторения таких инцидентов. Рекомендации комиссии будут выполнены в ближайшие месяцы, и в I квартале 2020 года запуски ракет Vega могут быть возобновлены, сообщили в ЕКА.

Напомним, неудачный запуск ракеты Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане произошёл 11 июля. Через две минуты после старта в работе носителя произошёл сбой, в результате чего был потерян военный разведывательный спутник Falcon Eye 1.

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