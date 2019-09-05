Модернизация самолётов четвертого поколения позволит продлить их срок эксплуатации на десятилетия. К такому выводу пришли в министерстве обороны США. Об этом пишет американское издание National Defense Magazine.

Вашингтон, , 16:44 — REGNUM В марте 2019 года ВМС США заключили трёхлетний контракт с компанией Boeing на общую сумму 4 миллиарда долларов. Он предполагает модернизацию 78 самолётов F/A-18E/F Super Hornet Блок 2 до версии Блок 3. Старт этой масштабной модернизации намечен на начало 2020-х годов.

Новая конфигурация включает в себя ряд обновлений. Некоторые наблюдатели описали его как самолёт поколения 4,5. Он будет превосходить устаревшие самолёты четвертого поколения. Кроме того, срок службы истребителя будет увеличен с 6000 часов до 10 000 лётных часов.

Новая версия будет оснащена конформными топливными баками, которые расширят дальность полёта самолёта примерно на 120 морских миль. Боевая машина будет иметь более низкое радиолокационное сечение, чем предыдущие конфигурации, что сделает его менее заметным для радаров противника.

Самолёт будет оснащен новейшей системой для кабины пилотов, а также распределённой сетью прицеливания и современной тактической линией передачи данных. Это позволит обмениваться важными данными с другими самолётами, а также другими активами, участвующими в операции.

Компания Boeing также модернизирует другую более старую платформу — истребитель F-15. Его новый вариант, известный как F-15EX, представляет собой, по словам испытателей, «огромный скачок возможностей».