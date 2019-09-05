Сеул, , 15:27 — REGNUM Samsung начнет продавать в ЕС складной смартфон Galaxy Fold 18 сентября 2019 года. Об этом 5 сентября сообщил портал Engadget.

Согласно поступишей информации, в США устройство начнут продавать «в ближайшие недели». При этом в Южной Корее устройство поступит в широкую продажу уже завтра, 6 сентября 2019 года. Жители страны смогут купить версию Galaxy Fold с поддержкой 5G и объемом памяти 512 Гб.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что 19 сентября 2019 года компания Huawei представит в EC (в Германии) свой флагманский смартфон Mate 30. Стоит отметить, что в связи с вступившим в США запретом китайский производитель не сможет установить на него сервисы Google.

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