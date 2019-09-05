Москва, , 15:25 — REGNUM По итогам августа 2019 года в России выросли продажи автомобилей китайской компании Geely на 134% по сравнению с августом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за август было реализовано 716 автомобилей Geely (в августе 2018 года было продано 306 ед.). В целом за период с января по август 2019 года продажи выросли на 251,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время было продано 5538 автомобилей китайского бренда.

Согласно новой стратегии, которая ориентирована на клиентов компании, Geely в июле ввела новые гарантийные условия, которые позволили увеличить срок гарантии на машины. На данным момент гарантия на модели Atlas, Emgrand 7 и Emgrand X7 2019 года выпуска составляет пять лет или 150 000 км пробега.

Напомним, ранее стало известно, что стоимость нового компактного китайского кроссовера Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической трансмиссией для российского рынка составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей.

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