Сеул, , 15:03 — REGNUM Старт продаж складного смартфона Samsung Galaxy Fold начнется в Южной Корее 6 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, сегодня, 5 сентября в 11:00 по местному времени, операторы сотовой связи SK Telecom и KT начали принимать предзаказы на смартфон.

Известно, что на рынке Южной Кореи появится только модель с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G.

Смартфон поступит в продажу в двух расцветках: Cosmos Black и Space Silver. По предварительным данным, розничная цена устройства составит 2,39 млн вон (~$1995).

Samsung Galaxy Fold оснащен гибким 7,3-дюймовым экраном и 4,6-дюймовым дополнительным экраном на крышке смартфона, шестью камерами, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Емкость батареи составляет 4235 мАч.