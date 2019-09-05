Пекин, , 15:01 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen на автовыставке в китайском городе Чэнду представила обновленный кроссовер Teramont. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Обновленный кроссовер обзавелся модернизированную внешностью. Так, у него была полностью обновлена радиаторная решетка, головная оптика и задние фонари. Внутри авто появилась современная мультимедийная система. Кроме того, был расширен функционал приборной панели авто. Изменения появились и в материалах отделки салона.

Технические характеристики рестайлингового Teramont остались прежними. Стоит отметить, что в 2019 году появилась версия Teramont с мотором на 2,5 л и мощностью 249 «лошадей». Такой двигатель идет с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Напомним, Volkswagen планирует представить в Китае удлинённый трехрядный Tiguan L.

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