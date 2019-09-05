Москва, , 14:47 — REGNUM Самой популярной моделью южнокорейского автопроизводителя KIA в августе 2019 года на российском авторынке стала модель Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам августа 2019 года в России было продано 6989 KIA Rio, что на 10,5% меньше уровня продаж аналогичного периода 2018 года.

Вторую строчку по популярности среди моделей южнокорейского бренда занимает компактный кроссовер Sportage. Стоит отметить, что реализация этого кроссовера выросла в августе этого года на 42% по сравнению с прошлым, что делает его рекордсменом по продажам среди других моделей KIA. Всего за август было продано 3850 экземпляров этого авто.

В тройку лидеров продаж корейского бренда также вошел бизнес-седан KIA Optima, чьи продажи составили 2303 экземпляра.

Стоит отметить, что по состоянию на 5 сентября 2019 года, по информации агентства, в 98 российских городах действуют 198 официальных дилеров KIA.

Напомним, KIA по итогам августа лидирует по продажам в России среди автомобилей иностранных марок.

Читайте также: Продажи автомобилей KIA в России упали на 1,7%