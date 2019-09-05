Москва, , 14:07 — REGNUM По итогам августа 2019 года самой популярной моделью российского авторынка стала Lada Granta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Lada Granta (cc) RG72

За отчетный период в России было продано 11 132 Lada Granta, что на целых 60% выше, чем за август 2018 года. На втором месте по популярности Lada Vesta, чьи продажи в августе выросли на 10% и составили 9329 экземпляров. Тройку лидеров замыкает южнокорейская модель KIA Rio. Показатели продаж этой модели составили 6989 экземпляров, что на 11% ниже результата прошлого года.

Стоит отметить, что в августе 2019 года АвтоВАЗ реализовал самое большое количество авто в России среди остальных автокомпаний — 30 012 автомобилей Lada (+4,5%).

Напомним, за первые восемь месяцев 2019 года дилеры Lada в России продали 233 684 автомобиля, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Стали известны цены на Lada Granta Drive Active