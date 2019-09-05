Берлин, , 14:03 — REGNUM В пяти городах Германии компания Deutsche Telekom запустила пятое поколение мобильной связи 5G, передает канал n-tv 5 сентября.

Новый формат мобильной связи отныне доступен Берлине, Мюнхене, Кельне, Бонне и Дармштадте. Планируется, что к концу года к этим городам присоединятся Гамбург и Лейпциг. В настоящее время в пяти городах работают 129 антенн 5G, а к концу года их будет более 300. В Берлине их насчитывается 66: они охватывают область в шесть квадратных километров. Это самая крупная область непрерывного действия 5G в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы запущена тестовая зона действия 5G.

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