Казань, , 13:44 — REGNUM Рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом на авторынке Казани составили эксперты сайта «Цена Авто».

Лидером этого рейтинга по итогам первых семи месяцев 2019 года стала южнокорейская модель KIA Rio. За этот период на казанском вторичном рынке был реализован 801 автомобиль данной модели.

На втором месте — отечественная модель Lada 2114, перепродажи которой составили 687 штук. Третье место принадлежит Hyundai Solaris. В Казани было продано с января по июль 2019 года 630 авто этой модели.

Далее в топ-10 самых продаваемых моделей машин с пробегом на казанском рынке вошли: Opel Astra (519 ед.), Ford Focus (481 ед.), Daewoo Nexia (458 ед.), Lada 2190 (434 ед.), Lada 1119 (337 ед.), Renault Logan (329 ед.), Volkswagen Polo (324 ед.).

Стоит отметить, что в общей сложности за период с января по июль 2019 года в Казани было продано 29 736 легковых автомобилей с пробегом.

Напомним, по итогам января-июля 2019 года спад продаж подержанных автомобилей в Москве составил 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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