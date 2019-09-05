Берлин, , 12:36 — REGNUM В связи с ужесточением эконорм в Европе немецкая компания BMW может электрифицировать «заряженные» версии M. Об этом сообщается на сайте 32cars.

Пока подробной информации о новинке нет. Однако, предполагается, что немецкий автопроизводитель создаст полноценный гибридный плагин, который будет оснащен 48-вольтовой технологией Mild Hybrid. Кроме того, авто будет также иметь электротурбонагнетатели.

Возможно, что гибридная модель BMW M2 будет представлена в 2022 году.

Напомним, в сентябре 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе будет представлен обновленный BMW M2 CS, который получил 444-сильный двигатель S55 с двумя турбинами на 3 л.

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