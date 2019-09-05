Москва, , 12:11 — REGNUM Стала известна цена на Porsche Taycan для российского авторынка, который стал первым электромобилем немецкой марки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представлен электрокар будет в России в двух версиях — Turbo и Turbo S. Стоимость первой версии составит 10 643 000 рублей, а второй — 12 943 000 рублей.

Стоит отметить, что конкурировать Taycan на российском рынке будет с американской моделью Tesla Model S. Для сравнения цена на этот электрокар составляет от 10 785 532 рублей.

Обе версии Taycan, предназначенные для авторынка России, комплектуются двумя электромоторами, которые развивают суммарную мощность до 625 л. с. Taycan в версии Turbo S при активации Launch Control обладает мощностью в режиме Overboost до 761 л. с., а мощность Taycan Turbo при этом увеличивается до 680 л. с. С 0 до 100 км/ч электромобиль в версии Turbo может разогнаться за 3,2 секунды, а в версии Turbo S — за 2,8 секунды. Запас хода составляет 450 км.

Напомним, 4 сентября состоялась мировая премьера Porsche Taycan в Северной Америке, Китае и Европе одновременно.

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