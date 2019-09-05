Москва, , 11:58 — REGNUM Владельцы устройств с поддержкой 5G теперь могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне Tele2, развернутой совместно с Ericsson на Тверской улице, сообщает 4 сентября «Российская газета».

У обладателей смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) появилась возможность самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне от Кремля до Садового кольца по Тверской улице. Владельцы смартфонов также способны принять участие в эксперименте: их устройства подключатся к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC.

Тестовая зона Tele2 работает в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA с использованием якорного диапазона Band7 LTE (2600МГц). Режим NSA даёт возможность подключать 5G, применяя сети LTE, что упрощает внедрение новейшего стандарта. Испытания в выделенных частотах могут проводиться до конца июля 2021 года.

Во вторник Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2 и Михаил Филимончик, директор центра 5G-инноваций Ericsson рассказали журналистам о возможностях и перспективах применения 5G. Используя технологии дополненной реальности (AR), они показали, как новейший стандарт может помочь работе городской инфраструктуры, производства, транспортной отрасли и сельского хозяйства.

Сергей Эмдин выразил надежду на скорое преодоление инфраструктурных препятствий для массового запуска 5G, а также на то, что преимущества технологии будут реализованы в промышленности и в быту.