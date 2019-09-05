Уфа, , 11:47 — REGNUM Рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом на авторынке Уфы составили эксперты сайта «Цена Авто».

Возглавляет топ-10 самых популярных моделей вторичного рынка Уфы южнокорейская модель Daewoo Nexia. За период с января по июль 2019 года в Уфе было перепродано 655 экземпляров этой модели.

На втором месте — отечественная Lada 2114, чьи перепродажи составили 550 экземпляров. Третье и четвертое места принадлежат корейским моделям KIA Rio (518 ед.) и Hyundai Solaris (490 ед.) соответственно. Американская модель Ford Focus (471 ед.) замыкает пятерку лидеров вторичного рынка Уфы.

Также в этот рейтинг вошли модели: Chevrolet Niva (441 ед.), Renault Logan (441 ед.), Skoda Octavia (413 ед.), Lada 2190 (391 ед.) и Lada 4×4 (292 ед.).

Напомним, что в целом по России лидером рейтинга вторичного рынка является Lada 2114.

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