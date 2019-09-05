Берлин, , 10:55 — REGNUM Немецкая компания Porsche представила свой первый электрокар — спортивный седан Taycan. Об этом сообщается на сайте компании.

Taycan — это первый автомобиль компании, который работает только на электрическом приводе.

Как говорится в сообщении Porsche, мировая премьера Porsche Taycan состоялась одновременно в Северной Америке, Китае и Европе, поскольку самые важные рынки сбыта нового электрического спортивного автомобиля находятся на этих трех континентах.

Места проведения мероприятий также символизируют три формы устойчивой энергетики. Ниагарский водопад на границе между американским штатом Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио, представляет гидроэлектростанцию — энергию воды. Ферма с солнечными батареями в Нойхарденберге недалеко от Берлина представляет солнечную энергию. Ветряная электростанция в Пингтане (остров, который расположен в 150 км от китайского города Фучжоу в провинции Фуцзянь) представляет энергию ветра.

Напомним, в конце августа компания Porsche представила обновленный Macan Turbo 2020 модельного года.

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