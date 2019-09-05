Красногорск, , 09:37 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2019 года большее количество седельных тягачей было продано в Московской области. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности за отчетный период было продано в России порядка 15 тыс. тягачей. Стоит отметить, что это соответствует 35% от всего объема российского авторынка новых грузовых машин.

В Подмосковье за январь-июль 2019 года было реализовано 1864 единицы тягачей. Причем на долю этого региона приходится каждая восьмая такая машина.

Вторую строчку рейтинга занимает Смоленская область, где было продано 1050 единиц. На третьем месте — Санкт-Петербург (971 ед.).

Также в топ-5 входят: Нижегородская область (928 ед.) и Татария (923 ед.).

Напомним, в июле реализация новых грузовиков в России выросла на 2,3%.

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