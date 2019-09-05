Москва, , 10:11 — REGNUM Систему слежения за человеком или автомобилем, не требующую подключения к спутнику, разработала российская компания «Спейстим».

»Фактически данная система позволяет определить местоположение объекта в любом месте, даже под землей, куда не проникает сигнал спутника», — приводит РИА «Новости» слова представителя компании.

Также он рассказал, что система напоминает «карту мародеров» из книги про Гарри Поттера, и что речь идет не об опытном тестировании, а об успешном применении на станции техобслуживания одного из немецких автопроизводителей. Промышленное использование данной разработки, по словам представителя «Спейстим», помогло сократить затраты компании на обслуживание одного автомобиля на сумму до трехсот тысяч рублей в месяц.

Кроме этого, известно, что в системе использована универсальная интеллектуальная телематическая платформа, позволяющая получить данные о подвижных объектах, которые находятся вне зоны приема сигналов спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС). Система способна собирать и обрабатывать эту информацию, а также хранить ее и передавать, используя технологии межсерверного взаимодействия с навигационно-информационными системами мониторинга и управления подвижными объектами.

При этом установка системы на определённой территории (или в здании) позволяет, к примеру, отслеживать движение персонала с точностью до 10 см, а также выявлять незаконное перемещение на закрытой территории или несанкционированный ремонт автомобилей. Также система может быть интегрирована с картографическими приложениями смартфона, такими как «Яндекс.Карты».

Отметим, данная система разрабатывалась под руководством Андрея Платнова и Алексея Смятских, отвечавших ранее за введение государственной российской навигационной системы ГЛОНАСС.